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Yeniay Akademi

Eğitimin Kalitesi Yeniay Akademi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı

İNDİRİMLİ ERKEN KAYITLARIMIZ BAŞLADI

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EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitim Gruplarımız

Tüm Gruplara Yönelik Eğitim Hizmetlerimiz Mevcuttur.

İLKOKUL


Etüt Sistemi
Ödev Yapımı
Konu Anlatımı
Aylık Deneme Sınavları
30 Saat Özel Ders Hizmeti

ORTAOKUL

LGS Hazırlık Kursları
Konu Anlatımı Haftalık
Deneme Sınavları 100 Saat Özel Ders Hizmeti
Ücretsiz Online Ders Paketi

LİSE

TYT-AYT Hazırlık Kursları Konu Anlatımı Haftalık Deneme Sınavları 100 Saat Özel Ders Hizmeti
Ücretsiz Online Eğitim Paketi

DERS ÇALIŞMA SİSTEMİ

Kütüphane ortamında kamera eşliğinde güvenle ders çalışıp kahvenizi içebileceğiniz nezih bir ortam imkanı

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

VIP Kurslarımız

6 Kişilik VIP sınıflar

Kişiye özel eğitim koçu

100 saat ücretsiz özel ders

6 gün Eğitim

Haftalık Deneme Sınavları

Hafta İçi Kurslarımız

15 Kişilik VIP sınıflar

Sınıfa özel eğitim koçu

30 saat ücretsiz özel ders

Hafta içi her gün Eğitim

Haftalık Deneme Sınavları

Hafta Sonu Kurslarımız

20 Kişilik  sınıflar

Sınıfa özel eğitim koçu

30 saat ücretsiz özel ders

Hafta sonu Eğitim

Haftalık Deneme Sınavları

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