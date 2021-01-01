2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
İNDİRİMLİ ERKEN KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Eğitim Gruplarımız
Tüm Gruplara Yönelik Eğitim Hizmetlerimiz Mevcuttur.
EĞİTİM SİSTEMİMİZ
VIP Kurslarımız
6 Kişilik VIP sınıflar
Kişiye özel eğitim koçu
100 saat ücretsiz özel ders
6 gün Eğitim
Haftalık Deneme Sınavları
Hafta İçi Kurslarımız
15 Kişilik VIP sınıflar
Sınıfa özel eğitim koçu
30 saat ücretsiz özel ders
Hafta içi her gün Eğitim
Haftalık Deneme Sınavları
Hafta Sonu Kurslarımız
20 Kişilik sınıflar
Sınıfa özel eğitim koçu
30 saat ücretsiz özel ders
Hafta sonu Eğitim
Haftalık Deneme Sınavları